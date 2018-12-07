نافاس غاضب من سولاري ويفكر في الرحيل عن الريال

بات الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، يفكر بشكل جدي في مغادرة النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بسبب عدم الاعتماد عليه في كل المنافسات التي يشارك فيها الريال هذا الموسم.

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن النجم الكوستاريكي مستاء جدا، من تجاهله من قبل المدرب الأرجنتيني سولاري، على الرغم من عدم تراجع مستواه، وذلك بعد أن فضل الاعتماد الكلي على البلجيكي تيبو كورتوا، في منافستي الدوري الممتاز وعصبة الأبطال الأوروبية.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن نافاس، جالس أحد المسؤولين في إدارة النادي الملكي، مطالبا بأن يسمح له بمغادرة الفريق، شهر يناير المقبل، نحو وجهة يؤكد فيها للعالم، بأنه واحد من أفضل حراس المرمى في ملاعب المستديرة، غير أن إدارة “الميرينغي” تتجه إلى رفض طلبه.