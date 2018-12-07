أساطير كروية أهانت مسيرتها بدخول عالم التدريب

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ليس كل لاعب عظيم مدربا عظيما بالضرورة، فهناك الكثير من الأساطير الذين مروا على تاريخ كرة القدم حظوا بمسيرة تدريبية ضعيفة للغاية لا ترقى لما قدموه كلاعبين في السابق

مر على تاريخ كرة القدم العديد من الأساطير الذين نشروا سحرهم الكروي في الملاعب، ذلك السحر الذي تتناقله الأجيال المختلفة حتى بعد اعتزالهم، وهناك بعض الأساطير الذين واصلوا سحرهم بالانتقال إلى التدريب وتحقيق نجاحات تاريخية مثل كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان وبيب جوارديولا وديديه ديشامب وفرانز بيكينباور، وهناك أساطير آخرون لم يحققوا أي نجاحات تذكر في مسيرتهم التدريبية، مؤكدين فكرة أنه ليس كل لاعب عظيم مدربًا عظيمًا بالضرورة، ومن هؤلاء الأساطير ما سيتم سرده في السطور التالية:

1- دييجو أرماندو مارادونا لا خلاف على أن النجم الأرجنتيني هو من أعظم من لمسوا الكرة في التاريخ، ولكنه يقدم خير مثال على أن أعظم اللاعبين ليسوا بالضرورة مدربين عظماء. وبدأ مارادونا مسيرته التدريبية الحقيقية بالإشراف على منتخب الأرجنتين في عام 2008، وعانت الأرجنتين تحت قيادته من أسوأ هزيمة في تاريخها



لا خلاف على أن النجم الأرجنتيني هو من أعظم من لمسوا الكرة في التاريخ، ولكنه يقدم خير مثال على أن أعظم اللاعبين ليسوا بالضرورة مدربين عظماء. 1- دييجو أرماندو مارادونالا خلاف على أن النجم الأرجنتيني هو من أعظم من لمسوا الكرة في التاريخ، ولكنه يقدم خير مثال على أن أعظم اللاعبين ليسوا بالضرورة مدربين عظماء. وبدأ مارادونا مسيرته التدريبية الحقيقية بالإشراف على منتخب الأرجنتين في عام 2008، وعانت الأرجنتين تحت قيادته من أسوأ هزيمة في تاريخها بنتيجة 6-1 أمام بوليفيا، وكان على وشك الغياب عن مونديال جنوب إفريقيا 2010 بعد معاناة كبيرة في التصفيات. وفي المونديال بدأت الأرجنتين بقوة من خلال تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، إلا أنها ودعت البطولة من ربع النهائي بهزيمة ثقيلة أمام ألمانيا برباعية نظيفة. وقبل الأرجنتين، درب مارادونا فريقي مانديو دي كورينتيس الأرجنتيني وراسينج، ولم يستمر معهما لأكثر من 12 مباراة كما درب فريقي الوصل والفجيرة في الإمارات وأخيرا دورادوس المكسيكي دون أن يتوج بأي لقب أو يحقق إنجازا يذكر. 2- ماركو فان باستن

هو واحد من أبرز المواهب التي مرت على كرة القدم الهولندية والعالمية، وكيف لا وهو من ساعد هولندا على التتويج بلقبها الدولي الوحيد في يورو 1988 وفاز بالكرة الذهبية 3 مرات وتوج بالعديد من الألقاب الأوروبية مع ميلان، إلا أن مسيرته التدريبية لم تقترب من تلك النجاحات بأي صورة. 2- ماركو فان باستنهو واحد من أبرز المواهب التي مرت على كرة القدم الهولندية والعالمية، وكيف لا وهو من ساعد هولندا على التتويج بلقبها الدولي الوحيد في يورو 1988 وفاز بالكرة الذهبية 3 مرات وتوج بالعديد من الألقاب الأوروبية مع ميلان، إلا أن مسيرته التدريبية لم تقترب من تلك النجاحات بأي صورة. ودرب فان باستن منتخب هولندا بين عامي 2004 و2008، وفي تلك الفترة خرج من دور الـ16 في مونديال ألمانيا بالخسارة أمام البرتغال بهدف نظيف، كما خر ج من ربع نهائي يورو 2008 بالخسارة المفاجئة أمام روسيا. ودرب أياكس موسم 2008- 2009، وحل ثالثًا في الدوري وودع كأس هولندا من الدور الثالث وودع كأس الاتحاد الأوروبي من دور الـ16، ومن ثم واصل خيبات الأمل مع هيرنفين وألكمار. 3- بوبي شارلتون

هو واحد من الأساطير الذين مروا على تاريخ مانشستر يونايتد، حيث توج مع الفريق بثلاثة ألقاب في الدوري، كما وجد ضمن الجيل الذهبي للمنتخب الإنجليزي الذي توج بمونديال 1966. 3- بوبي شارلتونهو واحد من الأساطير الذين مروا على تاريخ مانشستر يونايتد، حيث توج مع الفريق بثلاثة ألقاب في الدوري، كما وجد ضمن الجيل الذهبي للمنتخب الإنجليزي الذي توج بمونديال 1966. ولكن مسيرته التدريبية كانت ضعيفة للغاية، ففي أول تجربة له هبط مع بريستون إلى الدرجة الثانية في موسم 1974- 1975. 4- لوثار ماتيوس

قدم ماتيوس مسيرة مظفرة بالألقاب كلاعب سواء مع المنتخب الألماني الذي توج بلقب اليورو وكأس العالم أو مع بايرن ميونيخ الذي توج معه بالكثير من الألقاب المحلية والأوروبية، ولكنه لم ينقل تلك النجاحات إلى مسيرته التدريبية. 4- لوثار ماتيوسقدم ماتيوس مسيرة مظفرة بالألقاب كلاعب سواء مع المنتخب الألماني الذي توج بلقب اليورو وكأس العالم أو مع بايرن ميونيخ الذي توج معه بالكثير من الألقاب المحلية والأوروبية، ولكنه لم ينقل تلك النجاحات إلى مسيرته التدريبية. ودرب ماتيوس فريق رابيا فيينا موسما واحدا ومن ثم رحل لموسم إلى بارتيزان، ودرب منتخب المجر لمدة عام ليرحل إلى نادي أتلتيكو بارانايسي البرازيل وتركه بعد 7 مباريات، ودرب بعدها أندية ريد بول سالزبورج وتراباتوني ومكابي نتانيا ومنتخب بلغاريا، ولم يتوج بأي ألقاب. 5- هريستو ستويشكوف

لا أحد ينسى المستويات اللافتة للنظر التي قدمها ستويشكوف مع بلغاريا في مونديال الولايات المتحدة 1994، وفوزه بالكرة الذهبية في نفس العام إلى جانب تتويجه بالحذاء الذهبي مع 5- هريستو ستويشكوفلا أحد ينسى المستويات اللافتة للنظر التي قدمها ستويشكوف مع بلغاريا في مونديال الولايات المتحدة 1994، وفوزه بالكرة الذهبية في نفس العام إلى جانب تتويجه بالحذاء الذهبي مع برشلونة وعلى المستوى التدريبي، درب منتخب بلاده في عام 2004، وفشل في التأهل إلى مونديال 2006، كما درب لفترة قصيرة فريق سيلتا فيجو الإسباني والذي عانى تحت قيادته من تراجع كبير في المستوى.

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