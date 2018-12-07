انت الان تتابع نجوم آرسنال يسقطون في فخ البالونات الهوائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٠ ص

كشف تقرير صحفي عن سقطة كبيرة ارتكبها عدد من لاعبي نادي آرسنال الإنجليزي، قبل بداية الموسم الحالي خلال إحدى الحفلات في شهر أغسطس الماضي، وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن لاعبي آرسنال كانوا يستنشقون غاز أكسيد النيتروز الذي يتسبب في فقدان الوعي واختلال ضربات القلب وقد يؤدي للموت، وحدثت بالفعل بعض هذه الأعراض مع مسعود أوزيل وماتيو جندوزي، وأظهرت الصحيفة مقطع فيديو للاعبي آرسنال وهم يستنشقون الغاز عبر البالونات الهوائية، وقد ظهرت عليهم علامات الضحك وفقدان الوعي تدريجيًا.

وتتناقض هذه الحفلة مع أسلوب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني للآرسنال، والمشهور بانضباطه في الفرق التي يقودها، وشارك في هذا الحفل 7 من لاعبي آرسنال وهم لاكازيت ومخيتاريان وجندوزي وموستافي وأوباميانج وكولاسيناك وأخيرًا مسعود أوزيل. يشار إلى أن قمة مانشستر يونايتد وضيفه آرسنال، انتهت بتعادل الفريقين