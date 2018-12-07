انت الان تتابع التحقيق مع 240 موظفًا في الأقصر بسبب «التزويغ» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٤ ص

أحالت الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بديوان عام محافظة الأقصر، 240 موظفًا إلى الشؤون القانونية للتحقيق، بعد غياب 90 موظفًا وترك 150 آخرين العمل دون سند قانوني قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وذلك في أثناء حملة تفتيشية مفاجئة على القطاعات المختلفة على مستوى المحافظة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، وتم المرور على عدد من القطاعات الخدمية بالمحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وأوضحت راندا محمد سيف، مدير إدارة التفتيش، أنه تم المرور على إدارة أرمنت التعليمية وتبين غياب 25 موظفا و14 موظفا ترك العمل.

وأضافت: "ترك 51 موظفًا العمل بالإدارة الصحية بالبياضية، وفي الإدارة الصحية بمركز الطود تغيب 12 موظفا وترك العمل 12 آخرون، وفي الإدارة الصحية بالزينية 8 غياب و8 ترك عمل، ومركز طب الأسرة بالضبعية بالقرنة 9 غيابات و10 ترك عمل، والوحدة الصحية بأصفون بإسنا 11 غيابا و9 ترك عمل، والوحدة الصحية بوابورات المطاعنة