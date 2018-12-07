يوفنتوس يصطدم بإنتر في قمة الدوري الإيطالي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب أليانز ستاديوم والذي سيكون مسرحًا لواحدة من القمم الكلاسيكية في الدوري الإيطالي والعالم عندما يستقبل يوفنتوس غريمه الإنتر

يحتضن ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:30 مساء، قمة مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2018- 2019، وذلك عندما يستقبل حامل اللقب يوفنتوس غريمه الإنتر، ويحتل اليوفي بقيادة مدربه ماسيمليانو أليجري صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة من خلال الفوز في 13 مباراة والتعادل في لقاء وحيد دون خسارة أي مباراة هذا الموسم، بينما يوجد النيراتزوري بقيادة مدربه لوسيانو سباليتي في المركز الثالث برصيد 29 نقطة جمعها من خلال الفوز في 9 مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة 3 مباريات أخرى.

ولم يخسر رجال ماسيمليانو أليجري سوى نقطتين منذ بداية الموسم، ليعادل أفضل انطلاقة لأي فريق في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بعد مرور 15 جولة. وانتهت مباراة الفريقين الموسم الماضي على ملعب أليانز ستاديوم بالتعادل السلبي بدون أهداف. الغيابات يأمل يوفنتوس في استعادة خدمات متوسط ميدانه الألماني إيمري

ولم يخسر رجال ماسيمليانو أليجري سوى نقطتين منذ بداية الموسم، ليعادل أفضل انطلاقة لأي فريق في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بعد مرور 15 جولة. وانتهت مباراة الفريقين الموسم الماضي على ملعب أليانز ستاديوم بالتعادل السلبي بدون أهداف. الغيابات

يأمل يوفنتوس في استعادة خدمات متوسط ميدانه الألماني إيمري تشان بعد تعافيه من الإصابة، ومن المستبعد أن يشارك في قمة اليوم الثنائي أليكس ساندرو وسامي خضيرة. الغياباتيأمل يوفنتوس في استعادة خدمات متوسط ميدانه الألماني إيمري تشان بعد تعافيه من الإصابة، ومن المستبعد أن يشارك في قمة اليوم الثنائي أليكس ساندرو وسامي خضيرة. وعلى الجانب الآخر، تحوم الشكوك حول لحاق الثنائي دالبرت ورادجا ناينجولان بقمة اليوم لمعاناتهما من الإصابة. أرقام من المباراة

تواجه الفريقان في الدوري الإيطالي في 170 مباراة سابقة، حقق خلالها اليوفي الفوز في 81 لقاء مقابل 46 انتصارا للإنتر وانتهت 43 مواجهة بالتعادل. أرقام من المباراةتواجه الفريقان في الدوري الإيطالي في 170 مباراة سابقة، حقق خلالها اليوفي الفوز في 81 لقاء مقابل 46 انتصارا للإنتر وانتهت 43 مواجهة بالتعادل. ويملك كل من يوفنتوس وإنتر أعلى نسبة في الاستحواذ على الكرة في المباريات بواقع 59,3% لليوفي و59,2% للإنتر، وبالتالي ستكون هناك معركة خاصة في مباراة اليوم للاستحواذ على الكرة. وتمثل مباراة اليوم مواجهة خاصة للاعب أنطونيو كاندريفا، الذي لعب بقميص اليوفي في بداية مسيرته حيث خاض مع يوفنتوس 16 مباراة وسجل هدفين في موسم 2009- 2010. كما تمثل مباراة اليوم مواجهة خاصة لكوادو أسامواه والذي لعب من اليوفي في 116 مباراة بالدوري الإيطالي وحقق مع الفريق 6 ألقاب في الدوري و4 ألقاب في كأس إيطاليا، وفي مواجهاته السابقة أمام الإنتر فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر مباراتين. ويعول الإنتر في مباراة اليوم على خدمات نجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، ومنذ أن لعب إيكاردي مباراته الأولى أمام يوفنتوس يوم 6 يناير من عام 2013، سجل المهاجم الأرجنتيني في شباك البيانكونيري 8 مرات. ولا يوجد سوى 6 فرق سجلت في شباك يوفنتوس أهدافا أكثر من إيكاردي منذ ذلك الحيث وهي سامبدوريا (13 هدفًا) ونابولي وفيورنتينا (11 هدفًا) وإنتر وروما وفيرونا (9 أهداف). ويعد إيكاردي اللاعب الوحيد من قائمة الإنتر الحالية الذي تمكن من التسجيل في شباك يوفنتوس في تورينو، حيث سجل 3 أهداف من قبل من بينها ثنائية في عام 2013 عندما كان لاعبًا في صفوف سامبدوريا. وبشكل عام سجل إيكاردي 6 أهداف في آخر 4 مباريات لعبها خارج أرضه في الدوري الإيطالي. تصريحات أليجري

"هذه مباراة رائعة للمشاركة بها ومواجهة هامة للغاية، فهذان الفريقان إلى جانب ميلان كتبا تاريخ كرة القدم الإيطالية، نواجه فريقا يتحلى بثقة كبيرة ويمر بفترة مميزة من النتائج الإيجابية، ويمثل الإنتر إلى جانب نابولي التحدي الأكبر لنا على لقب الدوري". تصريحات أليجري"هذه مباراة رائعة للمشاركة بها ومواجهة هامة للغاية، فهذان الفريقان إلى جانب ميلان كتبا تاريخ كرة القدم الإيطالية، نواجه فريقا يتحلى بثقة كبيرة ويمر بفترة مميزة من النتائج الإيجابية، ويمثل الإنتر إلى جانب نابولي التحدي الأكبر لنا على لقب الدوري". "نحضر نفسنا لتلك المواجهة كما نحضر نفسنا لمباراة كبيرة في دوري أبطال أوروبا، فلوسيانو سباليتي قدم أمورا عظيمة في السابق مع روما وفي روسيا ويقدم نفس الأمور مع الإنتر حاليًا". تصريحات سباليتي

"يوفنتوس من الفرق التي تحاول ضم لاعبين يصنعون الفارق في كل موسم، فمنذ 3 سنوات ضمو بينانيتش من روما وهيجوايين من نابولي وضموا هذا العام

تصريحات سباليتي"يوفنتوس من الفرق التي تحاول ضم لاعبين يصنعون الفارق في كل موسم، فمنذ 3 سنوات ضمو بينانيتش من روما وهيجوايين من نابولي وضموا هذا العام كريستيانو رونالدو الذي أضاف عقلية انتصارية مبهرة للفريق، هم في المسار الصحيح لتحقيق النجاحات بصورة احترافية، ولكن علينا خوض المباراة بشخصيتنا، وإذا قدمنا أسلوبنا، فسيعاني أي فريق يواجهنا ليس فقط يوفنتوس".

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