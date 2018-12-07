انت الان تتابع منى الشاذلي تغني «راب» مع أحمد مكي (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عودة ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٤٧ ص

أحمد مكي ومنى الشاذلي

على هامش لقائها مع الفنان أحمد مكى، في أول ظهور له بعد مرضه، حرصت الإعلامية منى الشاذلى على غناء «الراب» مع مكى. وقال مكي خلال لقائه ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه منى الشاذلى، والذى يعرض على فضائية «cbc»: «عشقى للراب بدأ من المصداقية الشديدة، يعنى واحد زى توباك أنا كنت بحبه جدا من وأنا صغير، لأن طريقة حياته اللى عاشها فيها كتير من حياتى». وكشف مكى فكرة فيلمه الجديد، لافتا إلى أن أساسه هو بيت شعر للإمام الشافعى، معناه أن الدنيا فى حقيقتها مثل الجيفة، من يطمع فيها ويشتهيها تدور عليه هذه الكلاب وتنهشه، أما إن تجنبها فمن المستحيل أن تضره تلك الكلاب.

وأكد مكى أنه محب للتحدى، وقال: «الحاجة اللى الناس كلها تقول مش هتمشى بحاول أعملها لحد ما أشوف هتمشى ولا لا، بحب أجرب».وردًا على سؤال منى الشاذلى عن منشور كان قد كتبه على مواقع التواصل الاجتماعى، أعلن فيه عن مرضه منذ نحو عام، قال مكى: «جالى فيروس ملوش علاج، وقعدت شهر ونص بتعالج غلط، وشكيت فى إن اللى