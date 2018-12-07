انت الان تتابع بسبب المياه.. استقالات جماعية من البرلمان الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٣٤ ص

البرلمان الإيراني

قدم 18 نائبا عن محافظة أصفهان الإيرانية، استقالتهم من برلمان البلاد، احتجاجا على وقف مشروع نقل المياه من نهر كارون إلى المحافظة، وسط استياء عارم في البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية. ووجه هؤلاء النواب رسالة للرئيس الإيراني حسن روحاني، طالبوه خلالها بالوفاء بوعوده الانتخابية التي قطعها لسكان أصفهان، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وقال النواب المستقيلون في رسالتهم للرئيس: «إذا لم نستطع تأمين مياه الشرب لسكان محافظة أصفهان فما الجدوى من استمرارنا في عملنا النيابي؟».

يذكر أن السبب الرئيسي الذي دفع هؤلاء النواب للاستقالة، كان إيقاف مشروع بناء سد «كوهرنگ 3» على روافد نهر كارون في الأحواز.وشهدت السنوات القليلة الماضية احتجاجا من أبناء الأحواز على سرقة المياه وتحريف مجرى الأنهار، وخاصة نهر كارون الذي يعتبر شريان الحياة لهذا الإقليم العربي.في غضون ذلك، دخل الأصفهانيون