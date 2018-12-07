شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد زيدان يحصل على موافقة الحكومة بتشغيل سجل مدنى فيكتوريا بشبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على موافقة رئيس مجلس الوزراء، على الطلب المقدم، بشأن الموافقة على إعادة إنشاء السجل المدنى فى فيكتوريا بدائرة الساحل وشبرا، وذلك للتيسير على المواطنين بالدائرة.

وأشار النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل وأمين سر لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريح لـ" الخليج 365" إلى أنه تقدم بمذكرة لرئيس الحكومة لإعادة تشغيل السجل المدنى فى فيكتوريا بعد نقل المقر لمنطقة أخرى، وما ترتب على ذلك من معاناة للمواطنين ، لافتا إلى أن مجلس الوزراء خاطب وزارة الداخلية، والتى بدورها افادت أنه بإعادة تطوير وتشغيل مكتب السجل المدنى فى فيكتوريا، وتم إعداد الرسومات الهندسية والمقايسة الخاصة بعملية الإنشاء لبدء الأعمال.

وتوجه زيدان، بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على سعيهم المستمر فى تلبية مطالب المواطنين، وعلى سرعة الاستجابة لإنشاء وتطوير مكتب السجل المدنى فى فيكتوريا.