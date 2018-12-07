داوود رمال رفض انسحاب قصاص من عضوية نقابة المحررين: الميثاقية بالانتماء الى الوطن

شكر المرشح الى عضوية مجلس ​نقابة المحررين​ داود رمال في بيان، "الـ 217 قلبا وعاطفة واملا، والثقة التي منحني إياها الزملاء الأحرار والتي حملتني مسؤولية ان أكون على مستوى وحجم هذه الثقة".

وحيا زميلاته وزملاءه "أعضاء لائحة القرار الحر"، مؤكدا "وجوب الاستمرار كفريق عمل منسجم في الأفكار والتوجهات النقابية"، مشددا على "رفض اي استقالة للزملاء الفائزين من اللائحة لان الرهان عليهم في حماية ما تبقى من نقابة مستباحة من الطارئين على المهنة".

وأكد رفضه "المطلق لانسحاب الزميل الخلوق والكبير بحسه الوطني الصادق أندريه قصاص"، رافضا ايضا أي انسحاب لصالحه كونه اول الخاسرين "لان الميثاقية ليست بالانتماء الطائفي والمذهبي إنما بالانتماء الى الوطن وبسلوك المواطنة والسعي الى ​الدولة المدنية​ الشاملة".