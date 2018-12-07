شكر المرشح الى عضوية مجلس نقابة المحررين داود رمال في بيان، "الـ 217 قلبا وعاطفة واملا، والثقة التي منحني إياها الزملاء الأحرار والتي حملتني مسؤولية ان أكون على مستوى وحجم هذه الثقة".
وحيا زميلاته وزملاءه "أعضاء لائحة القرار الحر"، مؤكدا "وجوب الاستمرار كفريق عمل منسجم في الأفكار والتوجهات النقابية"، مشددا على "رفض اي استقالة للزملاء الفائزين من اللائحة لان الرهان عليهم في حماية ما تبقى من نقابة مستباحة من الطارئين على المهنة".
وأكد رفضه "المطلق لانسحاب الزميل الخلوق والكبير بحسه الوطني الصادق أندريه قصاص"، رافضا ايضا أي انسحاب لصالحه كونه اول الخاسرين "لان الميثاقية ليست بالانتماء الطائفي والمذهبي إنما بالانتماء الى الوطن وبسلوك المواطنة والسعي الى الدولة المدنية الشاملة".
شكرا لقرائتكم خبر عن داوود رمال رفض انسحاب قصاص من عضوية نقابة المحررين: الميثاقية بالانتماء الى الوطن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .