وهاب: دار خلدة دار الوفاء والشهامة والصدق وكيف لا وهي دار أمير الرجولة

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "دار خلدة تبقى دار الوفاء والشهامة والصدق وكيف لا وهي دار أمير الرجولة والوطنية و​العروبة​ الأمير مجيد إرسلان معاً سنبقى وسننتصر".

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