حركة امل تتمنى التوفيق لمجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الجديد في ولايته

تقدم المكتب الإعلامي المركزي في ​حركة أمل​ في بيان، بالتهنئة من رئيس وأعضاء "لائحة الوحدة النقابية" الفائزين ب​انتخابات​ مجلس ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية.

اضاف البيان إن هيئة المكتب تتمنى التوفيق للمجلس الجديد في ولايته وملؤها الثقة بأن لا يقصّر أعضاؤه في المطالبة بالحقوق المهدورة للزملاء في القطاع، سيّما إقرار المشاريع العالقة منذ الولاية السابقة، خصوصا في ظلّ الأزمات المتكررة التي تبدأ بإقفال مؤسسات ​الصحافة الورقية​ ولا تنتهي بالصرف التعسفي من دون دفع تعويضات.

وابدى المكتب الإعلامي المركزي كل الحرص والجدّ في التعاون مع المجلس الجديد كما أسلافه لما فيه خير المصلحة المهنية العامة. واشاد المكتب الإعلامي المركزي بالجو الديموقراطي الذي ساد عملية الاقتراع وبالتنافس الحرّ بين الزملاء، وتمنى أن ينسحب الجو الوفاقي على مسار ​العمل النقابي​ العتيد.