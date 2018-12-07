أمطار متفرقة غدا والثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة الطقس الصباحية ان يستمر تأثير المنخفض الجوّي المتمركز فوق قبرص على الحوض الشرقي للمتوسط حتّى يوم السّبت.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم إجمالاً مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ وتساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانًا يرتفع معها موج البحر لحدود ثلاث أمتار، كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1700 متر وما فوق خاصّةً خلال اللّيل.

السبت: غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا بسحب متوسطة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متقطّعة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1700 متر وما فوق.