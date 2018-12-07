أمطار متفرقة غدا والثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يستمر تأثير المنخفض الجوّي المتمركز فوق قبرص على الحوض الشرقي للمتوسط حتّى يوم السّبت.
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم إجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانًا يرتفع معها موج البحر لحدود ثلاث أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق خاصّةً خلال اللّيل.
السبت: غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر وما فوق.
الأحد: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا بسحب متوسطة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متقطّعة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1700 متر وما فوق.
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