رئيس أبخازبيا: واثق أن زيارة الأسد لأبخازيا ستتم

أكد رئيس أبخازيا راؤول خادجيمبا، خلال حديث لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية، "أننا قمنا بدعوة الرئيس السوري ​بشار الأسد​ لزيارة أبخازنيا، وواثق أن الزيارة ستتم". وكان خادجيمبا قد دعا الأسد خلال زيارته إلى ​سوريا​ لزيارة أبخازيا، معرباً عن "شكره وتقديره الكبيرين لقرار سوريا الشجاع بالاعتراف بسيادة أبخازيا واستقلالها"، مجددا وقوف بلاده وتضامنها "مع الشعب السوري وقيادته في مواجهة الإرهاب الذي يتعرض له".

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