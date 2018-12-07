نتانياهو:عدد الدول التي صوتت بالأمم المتحدة ضد حماس يعكس نجاحا مهما

رأى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة أن عدد الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد حماس يعكس "نجاحا مهما جدا، رغم أنه لم يتم تبني مشروع القرار الأميركي الذي يدين الحركة".
ولفت الى أنها "المرة الأولى التي تصوت فيها أغلبية من الدول ضد حماس، وأهنىء الدول ال87 التي تبنت موقفا مبدئيا ضد حماس"، مؤكدا أنه "نجاح مهم جدا للولايات المتحدة واسرائيل".
وشكر الإدارة الأميركية وسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي على هذه المبادرة.
ولم تنجح مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في تمرير مشروع القرار مع أنه حصل على تأييد 87 دولة بينما عارضته 57 دولة وامتنعت 33 أخرى عن التصويت. ولم يتم تبني مشروع القرار بعد أن نجحت الكويت بأكثرية ثلاثة أصوات فقط في تمرير قرار إجرائي يؤكد ضرورة حصول مشروع القرار على أكثرية الثلثين لاعتماده، وهي أغلبية تعذّر على واشنطن تأمينها.
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