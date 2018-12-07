ديلي تلغراف: الحرب التجارية تهدد بحرق العالم

نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" بعنوان "الحرب التجارية تهدد بحرق العالم"، مشيرة الى أن "​الصين​ ترى أن اعتقال مسؤولة كبيرة في شركة هواوي تصعيد متعمد في النزاع مع ​الولايات المتحدة​"، لافتة الى أن البورصات العالمية شهدت أمس واحدا من أسوأ أيامها فبعدما شعرت الأسواق بتقارب بين الرئيس، دونالد ترامب، ونظيره شي جينبينغ، في قمة الدول العشرين الأخيرة، جاء اعتقال منغ وان تشو، المسؤولة في شركة هواوي الصينية في كندا بناء على طلب محققين أميركيين".

ورأت أنه "بغض النظر عن شرعية الاعتقال فإن الصين لا ترى الأمر إلا تصعيدا متعمدا للحرب التجارية التي أعلنها ترامب، وهو ما يعيق المحادثات الهادفة إلى حل النزاع بين البلدين"، موضحة أن "اعتقال منغ يأتي بعد المحاولات الأخيرة لأجهزة الدول الغربية لتقويض نمو شركة هواوي بالسعي لحظر تجهيزاتها في شبكة الهاتف النقال من الجيل الخامس. وهذا ما تراه الصين حماية اقتصادية واضحة بهدف منعها من الوصول إلى مستوى الدول الغربية في الرفاهية الاقتصادية".

واعتبرت أن "شكاوى الولايات المتحدة من الصين أغلبها شرعية، فالصين سرقت التكنولوجيا الغربية على نطاق واسع، وهي تدعم منتجاتها وتغرق الأسواق وتسرق دون رادع باسم حرية التجارة. لكن حرب ترامب التجارية تذهب إلى أبعد من مجرد التوصل إلى اتفاق تجاري منصف".