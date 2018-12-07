أمير الكويت بعث برقية تعزية لروحاني بضحايا تفجير مدينة جابهار

بعث أمیر دولة الكویت ​صباح الاحمد الجابر الصباح​، برقیة تعزیة الى الرئیس الإيراني ​حسن روحاني​ قدم له فیها تعازیه بضحایا الحادث الارهابي الذي وقع امس في مدينة جابهار الايرانية.

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