سفير كازاخستان: مصر شريك بناء وموثوق به في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ )

أكد أرمان إساجالييف سفير كازاخستان بالقاهرة أن بلاده تعتبر مصر في الوقت الحالي شريكاً بنّاءً وموثوقاً به فى الشرق الأوسط والعالمين العربى والإسلامي . مشيرا إلي أن السنوات الأخيرة شهدت الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى مستوى أعلى وتم فتح آفاق جديدة لتبادُل المنفعة فى سبيل تطوير العلاقات الثنائية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها الليلة الماضية في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة ذكري مرور 27 عاما علي استقلال كازاخستان بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسين الأجانب المعتمدين لدي مصر.

وأعرب سفير كازاخستان عن أمله في مواصلة الدعم السياسي السياسي لبعضنا البعض ليس فقط على المستوى الثنائي ولكن أيضا على المستوى متعدد الأطراف في ضوء الأحداث التى يشهدها العالم التى تؤدى إلى زعزعة استقرار دول وحتى مناطق بأكملها .. مؤكدا أن مصر اليوم دولة مُتطلِعة إلى المُستقبل وتسير بشجاعة على طريق التغيير ويجب أن تساعد الأحداث التى وقعت فى السنوات الأخيرة على استقرار مصر وانتعاشِها.

وأوضح أن كازاخستان، حكومة وشعباً، يتمنون لمصر النجاح فى تنفيذ كافة الأهداف الموضوعة وتحقيق المستقبل المشرق . مشيرا إلي أن الشعب الكازاخي اختار في 16 ديسمبر من عام 1991 طريق الاستقلال والسيادة وأنها تجازوت تحت قيادة الرئيس نور سطان نزاربايف الصعوبات الاقتصادية والسياسية الهائلة وأصبحت دولة ناجحة ومُتطورة اقتصاديا وناضجة ديمُقراطيا.

وأضاف أن بلاده تطورت نفسها كدولة بشكل متسارع وأصبحت مثالا للاصلاحات الاقتصادية المُتلاحقة ، وتسير حاليا بشكل مستدام علي طريق تنفيذ هذه الإصلاحات نحو تحقيق التنمية المستقرة بفضل البرامج الاستراتيجية التى يطلقها الرئيس نزاربايف.

وذكر أن بلاده أطلقت العديد من المشروعات الدولية ومن بينها الاتحاد الإقتصادي الآوراسي، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا، ومؤتمر زُعماء الأديان العالمية والتقليدية ، وتعتبر كازاخستان دولة قائدة وفاعِلة فى مجال نزع السلاح النووى على مستوى العالم . مشيرا إلي انتخاب كازاخستان عضوا غير دائم في مجلس الامن الدولي لعامي 2017 و2018 الذي أسهم إسهاماً كبيراً فى تسوية القضايا الأساسية فى عصرِنا.

كما استضافت استانا للقاءات جماعات المُعارضة السورية وأيضا المفاوضات التى جرت لتسوية الصراع فى سوريا بمشاركة وفود روسيا وتركيا وإيران ومُمثلي الأمم المتحدة والمُراقبين الدوليين وقد عقد أخر جولة للمفاوضات السورية فى أستانا يومي 28 و29 نوفمبر الماضي والذي حظي باشادة المجتمع الدولي لنتائجه الإيجابية .

وقال السفير إن أكتوبر الماضي شهد استضافة المؤتمر السادس لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر .. معربا عن امتنانه للجانب المصري لدعم هذا المؤتمر الذي يعد دليلا علي المستوي العالي للثقة بين البلدين .

وذكر أن مدينة أكتاو الكازاخية شهدت في أغسطس الماضي القمة الخامسة للدول المُطلّة على بحر قَزوين بمشاركة زعماء كازاخستان، وروسيا، وإيران، وأذربيجان وتركمنستان الذين وقعوا على الاتفاقية التاريخية حول الوضع القانوني لبحر قزوين مؤكدا أن هذه الاتفاقية التي أعدت علي مدار 25 عاما تعد صفحة جديدة من صفحات التاريخ،حيث وافق الزعماء علي التعاون فى مجالات النقل، والأمن، والاقتصاد والبيئة.