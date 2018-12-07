رابطة الجامعات الإسلامية تشارك في مؤتمر "الوحدة" بمكة المكرمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تشارك رابطة الجامعات الإسلامية في المؤتمر الإسلامي الدولي الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية الأربعاء، المقبل تحت عنوان (الوحدة الإسلامية ..مخاطر التصنيف والإقصاء).

وأكد الدكتور إسماعيل شاهين الأمين العام المساعد لرابطة الجامعات الإسلامية، الذي يشارك في المؤتمر - في تصريح اليوم /الجمعة/ - أهمية هذا الملتقى الدولي، التي تأتي من ضرورة تعميق أواصر التآخي بين المسلمين، ونبذ خطاب التصنيف والإقصاء في عالمنا الإسلامي.

كما أكد أهمية الوحدة الإسلامية لأن الشريعة الإسلامية توجب الوحدة بين المسلمين، بل وتطالبهم بأن يعضوا عليه بالنواجز، ومن المؤسف أن الأمة الإسلامية شعوبا وعلماء قد تناسوا دعوة القرآن لهم بالوحدة؛ مما أدى إلى تراجع الأمة الإسلامية وتفككها.

وأعرب عن أمله أن يكون المؤتمر خطوة في سبيل تحقيق الوحدة الإسلامية عن طريق بحث معوقات الوحدة الإسلامية وسبل التغلب عليها.