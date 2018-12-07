مقتل 14 جنديا أفغانيا في هجوم لطالبان غربي البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- أ ش أ:

أعلن مسئول أفغاني أن حركة طالبان قتلت 14 جنديا أفغانيا وأسرت 21 آخرين في هجوم شنته ليل أمس على إقليم "هرات" الواقع غربي البلاد.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، عن عضو مجلس الإقليم نجيب الله محبي قوله إن المهاجمين حاصروا موقعين للجيش في منطقة "شينداند" بهرات في وقت متأخر من يوم الخميس.

وأضاف أن القتال استمر ست ساعات قبل أن تصل تعزيزات أمنية وتتمكن من صد المتمردين في وقت مبكر من اليوم، إلا أن المتمردين تمكنوا من أسر 21 جنديا قبل وصول التعزيزات.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية غفور أحمد جواد إن أعداد القتلى والمصابين من أفراد الجيش جراء الهجوم بلغ 10.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن السلطات الأفغانية تلقى باللائمة على حركة طالبان التي تنشط في المنطقة وتستهدف قوات الأمن الأفغانية في مختلف أنحاء البلاد بهجمات دموية بشكل شبه يومي.