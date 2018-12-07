محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - أ ش أ: يزور رئيس الإكوادور "لينين مورينو" الصين يوم الثلاثاء المقبل؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانغ" - في تصريح اليوم الجمعة - إن زيارة مورينو، التي تستمر خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر الجاري، تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الصيني "شي جين بينج".

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإكوادور يزور الصين الثلاثاء المقبل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .