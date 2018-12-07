روسيا ترغب في خفض إنتاجها من النفط لـ150 ألف برميل يوميًا لمدة 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ:

أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الجمعة، أن موسكو أبدت رغبتها في خفض إنتاجها من النفط 150 ألف برميل في اليوم كحد أقصى في الـ3 أشهر الأولى من عام 2019.

ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر في منظمة أوبك - لم تسمه - قوله إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أوضح لمنظمة (أوبك) أن روسيا تأمل أن تخفِض إنتاجها من النفط بمقدار 100-150 ألف برميل فقط في اليوم، نظرا لصعوبة زيادة تخفيض الإنتاج في موسم الشتاء.

وأضاف المصدر "اقترحت موسكو الحفاظ على حجم التخفيض المحدد لمدة ثلاثة أشهر في عام 2019، ومن ثم النظر في الإبقاء عليه أو زيادته اعتمادا على مؤشرات السوق الأساسية".

وفي السياق، نقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي وصفته بـ"المطلع" القول إن إيران تدعو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للسماح باستخدام مستوى إنتاجها للنفط خلال شهر مارس أو أبريل كأساس لخفض الإنتاج، مؤكدا أن وزير النفط الإيراني بيجان زنكنه هو من توجه للمنظمة بهذا الطلب.