تصريح للبشير يشعل الصراع بين أيلا وانس عمر حول كرسي الوالي بالجزيرة

شرعت مجموعة من القيادات البارزة بحزب المؤتمر الوطني على مستوى المركز وولاية الجزيرة بقيادة حملة لترشيح والي شرق دارفور الحالي انس عمر واليا لولاية الجزيرة في الانتخابات القادمة المزمع اجراؤها في العام 2020م. وتجيئ الحملة – حسب المجهر السياسي – استنادا لتصريح البشير في خطابه الجماهيري الذي القاه بمنطقة عديلة بشرق دارفور مطلع الاسبوع الماضي ,وكشفت مصادر للمجهر عن تحركات لوالي الجزيرة محمد طاهر ايلا بولاية البحر الاحمر عن نية ترشيحه واليا للاخيرة في انتخابات 2020م. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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