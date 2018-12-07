البشير الى أديس أببا لحضور احتفالات القوميات الاثيوبية

يتوجه رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير الى دولة اثيوبيا بعد غد السبت للمشاركة في احتفالات القومية الاثيوبية السنوية وكشفت مصادر للمجهر ان الرئيس الاريتري اسياس افورقي سيكون احد المشاركين في الاحتفالات.

ولم تؤكد المصادر ما اذا كان لقاء سيتم بين البشير وافورقي على هامش الاحتفالات .ويرافق البشير وفد رفيع المستوى يضم عدد من الوزراءومدير جهاز الامن والمخابرات الفريق صلاح عبد الله قوش.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)