المجهر: * الحكومة وحركتا “العدل” و”مناوي” توقعان اتفاقية ما قبل مفاوضات الدوحة * المدارس تضطر لتعطيل اللدراسة بسبب أزمة الخبز في ولاية كسلا * الوطني يحذر قياداته من القبلية في البناء الحزبي * “معتز موسى”: اتجاه لإدخال شراكة أجنبية لإدارة ميناء بورتسودان * محكمة الصحافة ترفض طلباً بحظر سفر اللاعب “بكري المدينة” للخارج * رئيس المجلس الوطني يحرض تشريعي الخرطوم على توجيه النقد البناء للوزراء وعدم المجاملة * بعد انقطاع دام لأكثر من عشرة أعوام لجنة وزارية مشتركة بين الخرطوم وكمبالا صحيفة التيار: * الطيب زين العابدين: علي عثمان قدم تنويراً لمجلس الشورى قبل إعدام مجدي * الأمين العام لهيئة علماء السودان: العلمانية ليست سيئة!! * جبريل ومناوي يوقعان مع الحكومة على اتفاق ما قبل المفاوضات * لجنة سداسية سودانية – مصرية لحل أزمة حلايب * الكاروري: التكفير حكم يقتضي وجود قاضِ مؤهل * معتز موسى: “البلد دي لن تخرج من أزمتها إلا بالعدل والمساواة” * ضبط أكثر من (29) كيلو ذهباً مهربة إلى دولة مجاورة صحيفة الدار: * عبد الله مفاجأة داوية جديدة يفجرها المتهم الأول الليبي * المتهم الثالث يقر ويؤكد قتل الأول والثاني لضحايا شقة شمبات * المتهم بقتل التاجر الطاهر بشارع السيسي يرفض توكيل محامي * سوداني ثري يتزوج (طفلة) هندية زواج متعة مدته (أربعة أسابيع) والطفلة تلجأ للشرطة * أب يعثر على ابنه قتيلاً داخل عربته الأتوس * الشرطة تستعيد طفلة اختطفها طليق والدتها * وفاة شيخ سبعيني بطلق ناري بشرق النيل * بدء إجراءات محاكمة نظامي متهم بقتل شاب بطلق ناري والمتحري يقدم مستندات اتهام الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين الصحف السياسية والاجتماعية الصادرة يوم الجمعة 7ديسمبر 2018م على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .