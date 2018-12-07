كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة جماعية من البرلمان الإيراني بسبب أزمة مياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم 18 نائبا عن محافظة أصفهان الإيرانية، استقالتهم من برلمان البلاد، احتجاجاً على وقف مشروع نقل المياه من نهر كارون إلى المحافظة، وسط استياء عارم في البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية.

ووجه هؤلاء النواب رسالة للرئيس حسن روحاني، مطالبين الأخير بالوفاء بوعوده الانتخابية التي قطعها لسكان أصفهان.

وأكد النواب المستقيلون في رسالتهم للرئيس بالقول: إذا لم نستطع تأمين مياه الشرب لسكان محافظة أصفهان فما الجدوى من استمرارنا في عملنا النيابي.

يذكر أن السبب الرئيس الذي دفع هؤلاء النواب للاستقالة، كان إيقاف مشروع بناء سد «كوهرنگ 3» على روافد نهر كارون في الأحواز.

وشهدت السنوات القليلة الماضية احتجاجا من أبناء الأحواز على سرقة المياه وتحريف مجرى الأنهار، وخاصة نهر كارون الذي يعتبر شريان الحياة لهذا الإقليم العربي.

في غضون ذلك، دخل الأصفهانيون في أكثر من مناسبة في السنوات الأخيرة في صراع مع الیزدیین (محافظة يزد المجاورة لأصفهان) على المياه مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين.

وشيدت السلطات الإيرانية عدة سدود، ونفذت عدة مشاريع لنقل مياه أنهر كارون والدز والكرخة الواقعة في الأحواز إلى المحافظات والمدن الإيرانية، مثل أصفهان وكاشان ويزد وقم.