اعمارة: 70 مليارا استثمارات oncf خلال 18 سنة

ردا على الانتقادات التي وجهت لاستثمار 23 مليار درهم في القطار فائق السرعة “البراق“، قال عبدالقادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، إن المنتقدين يجب أن يعرفوا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، استثمر 70 مليار درهم منذ سنة 2000 إلى 2018، منها 49 مليار درهم فقط، ما بين 2010 و2018.

واعتبر عمارة خلال مداخلة له أمام لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أمس، أن القطار فائق السرعة خصص له من هذا الاستثمار 23 مليار درهم فقط.

وحول مشكل الديون الناتجة عن هذه الاستثمارات الضخمة، قال الوزير إن المغرب “ليس بلدا نفطيا“ وإنه يلجأ إلى التمويلات من السوق الخارجية، طبقا لـ“هندسة مالية مضبوطة“ حتى لا تؤثر القروض على الميزانية العامة. لكن الوزير سجل، بالمقابل، أن حجم الاستثمارات الضخمة، “يجب أن ينعكس على جودة الخدمات لفائدة الزبناء“، مشددا على أن التدشين الملكي لقطار “البراق“، شكل حدا فاصلا بين مرحليتن، “مرحلة ما بعد تدشين البراق وما قبل البراق“، في إشارة إلى أن الخدمات ستتحسن مستقبلا، داعيا المكتب إلى بذل جهود أكبر، وإلى “الاعتذار للزبناء إذا حصل تأخر خارج عن إرادته“.