البعنة: سفريات منظمة للطلاب المتقدمين لامتحان البسيخومتري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضمن عمله الدوري المنتظم، نظّم اتحاد الشباب الوطني الديمقراطي- شبيبة التجمّع في البعنة، سفريات للمتقدمين لامتحان البسيخومتري صباح اليوم، الجمعة، حيث شارك أكثر من 60 طالبة وطالبا في هذا النشاط، كما تلقى الممتحَنون إرشادا من قبل التجمّع الطلابي حول الامتحان.

وتدأب شبيبة تجمع البعنة الوطني بالتعاون مع التجمّع الطلابي في الجامعات والمعاهد العليا منذ مدة على وضع مسألة التعليم العالي وتطوير مناليته للطلاب في القرية على رأس أولويات نشاطاتها، ويخصص التجمع في البعنة كل عام أيام التوجيه الدراسيّ والمهنيّ وتنظيم السفريات للأيام المفتوحة للطلاب والطالبات.

يذكر أن مجموعة من رفيقات ورفاق شبيبة التجمع في البعنة واكبوا هذا النشاط وأداروه وهم: سكرتير شبيبة تجمع البعنة الوطني، عزيز خليل، جنى بكري، نائل حمزة، أحمد تيتي، كما رافق حافلة الطلاب عضو سكرتارية تجمع البعنة الوطني، ثائر تيتي.