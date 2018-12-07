مصرع عامل إثر انهيار جدار قرب القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل في الخمسينات من عمره مصرعه في أعقاب انهيار جدار عليه خلال عمله بأحد المصانع في المنطقة الصناعية "عطروت" شرقي مدينة القدس.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن جدارا إسمنتيا قد انهار على مصنع قريب، بسبب غزارة الأمطار على الأرجح، ما أدى إلى مصرع العامل.

وقد استدعيت طواقم من الإنقاذ والإسعاف إلى مكان الحادث بعد تلقيها نبأ حول انهيار جدار ووجود عالق تحت أنقاضه فجر اليوم، الجمعة.

وبعد ساعات من أعمال البحث، عثرت طواقم الإنقاذ على العامل وقد باءت كافة محاولات إنقاذ حياته بالفشل، ليقر الطاقم الطبي وفاته في المكان.

وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات وحيثيات الحادثة إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.