بايرن ميونخ يرغب بإبرام صفقة ضخمة من مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق بايرن ميونخ يبذل كل ما بوسعه من أجل التعاقد مع نجوم جدد، بهدف إعادة ترتيب صفوفه في ظل ارتفاع معدل أعمار نجومه، والرحيل المنتظر للثنائي فرانك ريبيري وآريين روبن في نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلا عن صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، إن النادي البافاري يرغب في التعاقد مع أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.

وأبرزت الصحيفة استعداد إدارة البايرن لأجراء تجديد شامل في دماء الفريق بالتعاقد مع عدة نجوم، وأنها وضعت المهاجم الفرنسي ضمن أجندتها في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان غريزمان، قد جدد عقده مع الروخيبلانكوس بالصيف الماضي، بعدما رفض الرحيل لبرشلونة، والشرط الجزائي بعقده الجديد يبلغ 200 مليون يورو.