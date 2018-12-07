نيمار يلمح إلى وجهته المقبلة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، قوله إن "اللاعبين الكبار بكرة القدم يجب أن يلعبوا في الدوري الإنجليزي".

وأدلى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بأحد التصريحات عبر قناته على موقع "يوتيوب"، والتي قد تكون إشارة إلى رغبته في اللعب بـ"البريمييرليغ" يومًا ما، إذ صرح قائلًا "الدوري الإنجليزي منافسة كبيرة، هي أحد أكبر المنافسات في العالم، نحن لا نعلم كيف سيكون الغد، ولكن اعتقد أن كل لاعب كبير يجب عليه اللعب ليومٍ واحد على الأقل بالدوري الإنجليزي".

الجدير بالذكر أن مهاجم منتخب "السامبا" كان قد لعب بصفوف فريق سانتوس البرازيلي في الفترة ما بين عامي 2009 و2013، وفي أواخر شهر أيار/مايو من عام 2013 وقع برشلونة الإسباني مع نيمار، وظل بصفوفه حتى عام 2017، وفي شهر آب/أغسطس من العام نفسه أعلن النادي الكاتالوني عن انتقال النجم البرازيلي إلى فريق العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت قيمتها ما يقرب من 222 مليون يورو.

يُذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت صدور عدد من التقارير والأنباء التي تُشير إلى أن نيمار يرغب في مغادرة العاصمة الفرنسية باريس والعودة مرة أخرى إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني عبر بوابة فريقه السابق "البلوغرانا".

وفي سياق متصل استبعدت بعض الأنباء الأخرى إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة، وأشارت إلى أنه قد يتوجه إلى "الليغا" مرة أخرى، ولكن هذه المرة عن طريق التعاقد مع ريال مدريد.