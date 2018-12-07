صفعة ثانية لواشنطن: اعتماد قرار أممي يدعو لإنهاء الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، مشروع قرار إيرلندي اعتبر صفعة ثانية لواشنطن، ويدعو لإقامة "سلام دائم وشامل وعادل" في الشرق الأوسط.

وحصل مشروع القرار الإيرلندي على موافقة 156 دولة، مقابل اعتراض 6 دول، وامتناع 12 دولة عن التصويت.

ويدعو مشروع القرار، الذي طرحته مندوبة إيرلندا الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيرالدين بيرن ناسون، عقب فشل واشنطن في تمرير مشروع قرارها الخاص بإدانة حماس، إلى ضرورة "إقامة سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار 2334".

كما أكد القرار على "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، بما في ذلك احتلال القدس الشرقية".

وشدد القرار على "الدعم الثابت وفقا للقانون الدولي، للحل القائم علي الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، تعيشان جنبا الي جنب في أمن وسلام وحدود معترف بها على أساس حدود ما قبل 1967".

يذكر أن مجلس الأمن كان قد اعتمد القرار 2334 في 23 ديسمبر/كانون أول 2016، قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء ولاية الرئيس الأميركي، السابق باراك أوباما، والذي امتنعت فيه واشنطن عن استخدام حق النقض، ودعا للوقف الكامل والفوري للاستيطان باعتباره غير شرعي، مع تأكيد مبدأ "حل الدولتين".

وأكدت السفيرة الإيرلندية، بيرن ناسون، في إفادتها لأعضاء الجمعية العامة أن "تحقيق السلام أمر ممكن بشرط دعم دولي وأن يعتمد على معايير متفق عليها تلبي مشاغل وطموحات الطرفين".