اليونيفيل تؤكد وجود نفق قريب من الخط الأزرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت قوات الطوارئ الدولية في جنوبي لبنان (اليونيفيل)، يوم أمس الخميس، إن هناك نفقا في الجانب الإسرائيلي من الحدود قريب من الخط الأزرق.

وقالت اليونيفيل، في بيان، إنّها تفقّدت ميدانيا موقعا بالقرب من المطلّة حيث اكتشف الجيش الإسرائيلي نفقا بالقرب من الخط الأزرق.

وأضافت أنّه "بناءً على تفتيش الموقع، تستطيع اليونيفيل أن تؤكّد وجود نفق في الموقع".

وأوضحت القوّة أن الزيارة التفتيشية قام بها رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، اللواء ستيفانو ديل كول، يرافقه فريق تقني.

وأضافت إنّها "منخرطة الآن مع الأطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة. ومن المهم جدا تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير".

وأعلنت القوة الأممية أنّها "سترسل نتائجها الأولية إلى السلطات المختصة في لبنان".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أطلق عملية "درع شمالي"، الثلاثاء، بداعي البحث عن أنفاق لحزب الله وتدميرها.

وبحسب "فرانس برس"، فقد حصلت قوات اليونيفيل على خريطة لمنطقة الرامية، جنوبي لبنان، حيث يؤدي نفق من هناك إلى "موشاف زرعيت"، قدمها الجيش الإسرائيلي.

وجاء أن النفق ليس عملانيا بعد، لكن أثناء تسليم الخريطة إلى قائد القوة الأممية، طلب قائد منطقة الشمال في الجيش الإسرائيلي، يوئيل ستريك، من اليونيفيل أن تتصرف، وأن تجري تحقيقا و"تدمّر منفذ دخول هذا النفق الهجومي"، وفقا لولايتها وللقرار 1701 الذي صدر لإنهاء حرب 2006.