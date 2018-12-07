شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الحوثيون يعرقلون وصول المساعدات للمدنيين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:34 صباحًا, 7 ديسمبر 2018 م المناطق_وكالات أعلنت منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة، أن ميليشيا الحوثي تعرقل وصول المساعدات للمدنيين. وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن،تركي المالكي، أكد أن التحالف أصدر 11 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية. وبيّن أن ميناء الحديدة لا يزال خال من السفن منذ أسبوع و 5 سفن تنتطر الدخول منذ شهر.

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