انت الان تتابع أمريكا: قضية خاشقجي لم تؤثر على العلاقات مع السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣١ ص

أعلن جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم الجمعة، أن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في الثاني من أكتوبر الماضي، في أثناء توجهه للقنصلية لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بزواجه من خطيبته، لم تؤثر على سياسة الولايات المتحدة الدفاعية تجاه السعودية، وبالتالي على تعاون جيشي البلدين، قائلًا: «بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فهي لا تختلف عن أي دولة أخرى، بمعنى أن التعاون الدفاعي مع بلد معين يتم تحديده بالكامل استنادا للسياسة الدفاعية»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأشار إلى أنه حتى الوقت الراهن لم يحدث أي تغيير في سياستنا تجاه السعودية بما قد يؤثر على تعاون القوات المسلحة في البلدين. وكان فريق من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قد طرح مشروع قرار غير ملزم يتهم الأمير محمد بن سلمان بالضلوع في جريمة قتل خاشقجي. كما حمّل مشروع القرار