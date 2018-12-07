عاجل.. الشرطة تخلي مكتب "سي إن إن" في مانهاتن بسبب قنبلة

الخليج 365

أخلت الشرطة في مدينة نيويورك الأميركية، اليوم الجمعة، مكتب قناة "سي إن إن" في مانهاتن، بعد بلاغ بوجود قنبلة .

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن شرطة نيويورك، أخلت المقر بعد تهديد بوجود قنبلة داخل مقر الشبكة.

ولم تفصح وسائل الإعلام عن أي تفاصيل أخرى .