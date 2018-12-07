مصر: لا نرصد تغيرا في سياسات قطر الخارجة عن التعاون العربي

استبعد وزير الخارجية المصري سامح شكري انفراجة الأزمة الدبلوماسية مع النظام القطري، في ظل عدم وجود تغير فى سياسة قطر بل وجود مزيد من التحركات السلبية ضد الدول الأربع

وخلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الأردني، أجاب شكري عن سؤال حول مدى إمكانية "مصالحة قطر"، في ظل انقطاع العلاقات بين الدوحة ودول الرباعي العربي السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو 2017.

وشدد شكري على التزام دول الرباعي العربي بضرورة استجابة قطر للمطالب الـ13، التي حددتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لوقف الدعم القطري للإرهاب، وهو موقف مستقر.

وتابع "لا نرصد تغيرا في السياسات القطرية تؤدي لانفراج الأزمة، بل بالعكس فإننا نرصد مزيدا من التحركات المناوئة الخارجة عن التعاون العربي، واستمرار احتضانها عناصر متطرفة، وهو أمر لا يصب في المصلحة العربية، كما أن هناك استمرارا بالتدخل في شؤون دول عربية من جانب قطر، وكلها مواقف غير إيجابية خلافا لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية."