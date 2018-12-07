شكرا لقرائتكم خبر عن عضو دينية البرلمان: صدور قانون تنظيم الفتوى أصبح ضرورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء شكرى الجندى ، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، إنه لن يمر دور الانعقاد الحالى دون مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة ، الذى أصبح واقع على ما نشاهده فى الفترة الحالية من انتشار للقضايا الجدلية من بعض علماء الأزهر وغيرهم ، فإن وجود هذا القانون سيمنع حالة الجدل والفتوى دون تصريح للمتخصصين فقط من الجهات الواردة فى القانون، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وإدارة الفتوى بالأوقاف ودار الإفتاء .
وأضاف عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن التشريع سيعاقب كل من ليس متخصص أو من ليس له حق الإفتاء ، فى الفترة الحالية زادت حالة الجدل فى الكثير من الفتاوى التى تصدر من البعض وتثير القلق فى الشارع المصرى ، لافتا إلى أنه حتى لم يتم الالتزام بقوائم الإفتاء التى صدرت فى الفترة الماضية من الأعلى للإعلام ، وأصبحت الساحة الإعلامية مفتوحة للكل فى الفتاوى فلابد من أن يتم الإلتزام بقوائم الإفتاء لحين صدور التشريع الجديد .
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