سفير اسرائيل بالأمم المتحدة:وضعنا حماس في الزاوية وكشفنا وجهها الحقيقي

اعتبر السفير الإسرائيلي لدى ​الأمم المتحدة​ ​داني دانون​، "أننا انتصرنا، وبقدر ما نشعر بالقلق لكن حقيقة أن الجميع يتحدثون عن إدانة حماس ذلك بحد ذاته نصر"، معتبرا "أننا وضعنا "​حركة حماس​" في الزاوية وكشفنا وجهها الحقيقي".

يذكر أن ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ رفضت في جلسة لها مشروع القرار الأميركي لإدانة حركة "حماس" بعد فشله في الحصول على ثلثي الأصوات"، وقد حصل مشروع القرار على 87 صوتاً معارضا مقابل 57 صوتا موافقا على القرار.