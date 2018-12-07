لافروف: جنوب البحر المتوسط لا يزال بؤرة  للتوتر الدولي والإرهاب

اعتبر وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، أن "جنوب ​البحر المتوسط​ لا يزال بؤرة للتوتر الدولي والتهديدات الخطيرة مثل ​الإرهاب​ و​الهجرة​ غير المشروعة و​تجارة المخدرات​ والجريمة المنظمة"، مؤكدا أن "​روسيا​ تبذل جهودها لتحسين الوضع في المنطقة".

وفي حديث لصحيفة "إيفميريدا تون سينداكتون" اليونانية، أشار إلى أنه "بفضل الإجراءات العسكرية والدبلوماسية الروسية، بات من الممكن توجيه ضربة قاصمة للإرهابيين في ​سوريا​، وإطلاق العملية السياسية وتهيئة الظروف لعودة ​اللاجئين​"، لافتا إلى أن "​موسكو​ تعمل مع ​طهران​ و​أنقرة​، من أجل تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا وتنفيذ مهمات كبيرة في مجال إعادة تأهيل وبناء البنية التحتية".

وشدد على "ضرورة المشاركة الدولية في هذه العملية دون شروط مسبقة وبعيدا عن المعايير المزدوجة"، مؤكداً أن "ذلك سيخفف من ضغط الهجرة على ​أوروبا​".