الجمهورية: موقف الرئيس عون أحدث توتراً مع الحريري وتسبّب بفشل لقاء الاخير مع باسيل

ذكرت صحيفة الجمهورية ان ملف التأليف الحكومي شَهد تطوراً بارزاً تمثّل بتلويح رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ بالنزول الى مجلس النواب وتوجيه رسالة إليه لإعادة فتح ملف التكليف الحكومي والانطلاق الى استشارات جديدة لهذه الغاية، مؤكداً انّ "الوضع لم يعد يتحمّل ولا يمكن البقاء على هذا المنوال"، وشدّد الرئيس عون على انه لن يستمر في الانتظار طويلاً. وقد تلقى الرئيس المكلف ​سعد الحريري​ هذا الموقف الرئاسي باستياء، ما أحدثَ توتراً بينه وبين الرئيس عون تسبّب بفشل اللقاء الذي انعقد مساء أمس في ​بيت الوسط​ بين الحريري وبين رئيس التيار الوطني الحر الوزير ​جبران باسيل​.

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