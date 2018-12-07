حوري: الحريري هو الوحيد المخول تأليف الحكومة وقد يتم الافراج عنها بأي لحظة

اشار النائب السابق عمار حوري الى ان البعض يذهب الى تعقيد الامور واختراع مشاكل اضافية، وشدد على ان الجميع اليوم مطالب بتشكيل حكومة بأسرع وقت، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يسعى جاهداً الى ذلك.
وشدد حوري في حديث اذاعي، على ان رئيس الحكومة المكلف هو الوحيد المخول تأليف الحكومة، وقد يتم الافراج عنها بأي لحظة.
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