حوري: الحريري هو الوحيد المخول تأليف الحكومة وقد يتم الافراج عنها بأي لحظة

اشار النائب السابق ​عمار حوري​ الى ان البعض يذهب الى تعقيد الامور واختراع مشاكل اضافية، وشدد على ان الجميع اليوم مطالب بتشكيل حكومة بأسرع وقت، ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ يسعى جاهداً الى ذلك.

وشدد حوري في حديث اذاعي، على ان رئيس الحكومة المكلف هو الوحيد المخول تأليف الحكومة، وقد يتم الافراج عنها بأي لحظة.