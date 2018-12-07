حمدان: نحن مع الحريري ويجب عدم إلزامه بمهلة لتشكيل الحكومة

أكد الأمين العام للهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" ​مصطفى حمدان​، خلال حديث تلفزيوني، أن "على جماعة 2005 أن يفهموا أن "زمن أول تحول" فـ "​حزب الله​" يتفهم واقعهم ويدعو إلى الإلتزام بالحكمة".

ولفت إلى أن "حزب الله لديه مواجهة يدرك أهميتها وأهمية الإهتمام بالواقع ال​لبنان​ي، أما من يوجه قوى "​14 آذار​" فهو الخارج وهم لا يتّعظون مما حصل لبعض التابعين له".

واعتبر حمدان أن "دم الشهيد محمد أبو دياب سقط فداءً للبنان والحمدلله أنه لم يسقط دم من ​القوى الأمنية​"، مشيراً إلى أن "الكل يدّعي أنه لا يرتبط بالخارج إذا فلتتشكل الحكومة، وإذا كان الجميع في الحكم مرتبطاً بالخارج فنحن متجهون إلى الهاوية".

وأوضح "أنني أقول أن رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ هو رئيس كل لبنان، فـ "حزب الله" يقول أنه يريد أن يكون الحريري رئيسا للحكومة وكذلك نواب اللقاء التشاوري".

وأكد حمدان أنه "بعد أزمة ​الجاهلية​ وبعد الكلام عن حكومة من أكثر من 30 وزيراً فإن الإتجاه يجب أن يكون نحو حكومة أقطاب، لأن حكومة من ثلاثين وزيراً ستسبب مشاكل كثيرة بين وزرائها"، مشيراً إلى "أنني أطالب الحريري بعدم الإعتذار، ونحن معه بعدم إلزامه بفترة محددة ولا بفرض قرار عليه ولذلك لا أظن أن الحريري سيعتذر".