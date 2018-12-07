قوى الأمن: توقيف 107 مطلوبين بجرائم مختلفة وضبط 731 مخالفة سرعة زائدة أمس

أفادت ​قوى الأمن الداخلي​ عن توقيف 107 مطلوبين أمس بجرائم: ​مخدرات​، سرقة، سلب و​اطلاق نار​. وأفادت قوى الأمن عن ضبط 731 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 6/12/2018 عن طريق الرادار.

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