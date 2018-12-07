النشرة: طقس عاصف وماطر في حاصبيا العرقوب وتساقط للثلوج على جبل الشيخ

افاد مراسل النشرة في حاصبيا ان الطقس في حاصبيا العرقوب، عاصف وماطر، حيث ادت الامطار الى سيول جرفت معها الوحول والحصى باتجاه الطرقات وحولت حفرها الى مستنقعات، كما يلف المنطقة ضباب كثيف حجب الرؤيا وتسبب بعدة حوادث السير .
وتتساقط الثلوج على جبل الشيخ مع اشتداد في الرياح مصحوبة بموجة من البرد القارص.
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