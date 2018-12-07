النشرة: طقس عاصف وماطر في حاصبيا العرقوب وتساقط للثلوج على جبل الشيخ

افاد مراسل النشرة في حاصبيا ان ​الطقس​ في حاصبيا العرقوب، عاصف وماطر، حيث ادت ​الامطار​ الى سيول جرفت معها الوحول والحصى باتجاه الطرقات وحولت حفرها الى مستنقعات، كما يلف المنطقة ضباب كثيف حجب الرؤيا وتسبب بعدة ​حوادث السير​ .

وتتساقط ​الثلوج​ على ​جبل الشيخ​ مع اشتداد في الرياح مصحوبة بموجة من البرد القارص.