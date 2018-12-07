الاخبار: 30 مليون دولار هي قيمة نحو 9830 طنّاً من السجاد استوردها لبنان عام 2017

اشارت "​الاخبار​" الى ان ان لبنان استورد عام 2017 بقيمة 30 مليون دولار نحو 9830 طنّاً من السجاد. ووفق بيانات المديرية العامة للجمارك، بلغت صادرات لبنان من السجّاد، في العام نفسه، 235 طناً قيمتها نحو مليون و300 ألف دولار.

وتُعدّ ​تركيا​ أبرز الدول المُصدّرة للسجاد الى لبنان، إذ بلغت قيمة الواردات منها نحو 4000 طن بقيمة تسعة ملايين و200 ألف دولار، تليها ​ايران​ (نحو 514 طناً بقيمة مليونين و850 ألف دولار)، ثمّ ​بلجيكا​ (503 أطنان بقيمة مليونين و120 ألف دولار). ويستورد لبنان السجاد من 84 بلداً آخر، من بينها ​روسيا​ والصين وأثيوبيا والأرجنتين والأردن وإسبانيا وأستراليا و​أستونيا​ و​جنوب أفريقيا​ و​أفغانستان​.