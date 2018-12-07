الدولية للمعلومات: تزايد هجرة الشباب يهدد المجتمع اللبناني بالشيخوخة

أعلنت "​الدولية للمعلومات​"، أنه بسبب النزف المتصاعد نتيجة هجرة ​الشباب​، ​المجتمع اللبناني​ مهدد ب​الشيخوخة​، كاشفة ان 33500 شاب لبناني هاجروا هذا العام، أي بمعدّل ارتفاع الضعف عن السنة الماضية.

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