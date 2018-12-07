مسؤول عراقي: نحتاج عامين لوقف استيراد الغاز الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- أ ش أ:

قال مسؤول عراقي بقطاع الطاقة إن بلاده تحتاج إلى عامين على الأقل لتعزيز إنتاجها من الغاز بهدف وقف استيراد الغاز الإيراني المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء في العراق.

وقال حيان عبد الغني رئيس شركة غاز الجنوب الحكومية ، وفقا لقناة (سكاي نيوز)الإخبارية ، اليوم الجمعة ، إن من المتوقع أن يصل إنتاج العراق من الغاز إلى 1.3 مليار قدم مكعب يوميا بحلول نهاية 2020، بزيادة قدرها 400 مليون قدم مكعب يوميا عن المستويات الحالية.

وأضاف أن إنتاج العراق الحالي من الغاز لا يكفي لسد حاجة محطات الكهرباء، ولذلك نحن مازلنا نستورد الغاز من إيران، موضحا أن بلاده تحتاج على الأقل 24 شهرا لتشغيل مشاريع الغاز الجديدة وبدء الإنتاج.