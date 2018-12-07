الان تتابع واشنطن تلوّح بخروجها من معاهدة صاروخية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

شككت واشنطن في إمكانية تمديد معاهدة “ستارت” الجديدة مع روسيا، حال سقوط معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة معها.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد خلال مؤتمر نظمته صحيفة “واشنطن بوست”: يصعب علي أن أتصور إمكانية تحقيق تقدم في مسألة تمديد ستارت الجديدة، على خلفية انتهاكات معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

واعتبر دانفورد أنه كان الأفضل لو التزمت روسيا بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ليتيح ذلك ظروف بحث المسائل المتعلقة بمعاهدات ضبط الأسلحة على نحو أوسع.

وأعلنت واشنطن في أكتوبر الماضي نيتها الانسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى الموقعة مع موسكو عام 1987 بدعوى أن الأخيرة لا تلتزم بشروطها، فيما تتهم روسيا من جهتها الولايات المتحدة بانتهاك المعاهدة المذكورة.

وتنص معاهدة ستارت الجديدة، على تخفيض الرؤوس الهجومية الاستراتيجية للبلدين بنسبة 30 % وقع عليها الرئيسان الروسي دميتري مدفيديف والأمريكي باراك أوباما عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ عام 2011 وتنتهي عام 2021.