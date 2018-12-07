العدل الاميركية: قاسم تاج الدين اقر القيام بمعاملات مالية بقيمة 50 مليون دولار

اعلنت ​وزارة العدل الأميركية​ إن رجل أعمال اللبناني ​قاسم تاج الدين​ (63 عاما) الذي فرضت عليه ​وزارة الخزانة الأميركية​ عقوبات لأنه داعم مالي مهم لـ"حزب الله"، أقر الذنب يوم أمس الخميس بتهمة الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه.

اضافت الوزارة في بيان، إن تاج الدين أقر بالذنب في تهمة "التآمر مع 5 أشخاص على الأقل للقيام بمعاملات مالية بقيمة أكثر من 50 مليون دولار مع شركات أميركية في انتهاك للعقوبات".

بدورها، أوضحت وكالة "رويترز" أنّ الوزارة ذكرت أنه إذا قبلت محكمة جزئية في ​واشنطن​ الاتفاق الذي أقر تاج الدين بموجبه بالذنب، فسيقضي رجل الأعمال اللبناني خمسة أعوام في السجن، وسيدفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون دولار قبل الحكم عليه.