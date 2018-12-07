المكتب الإعلامي للطبش دعا يعقوبيان الى اعتماد مقاربة أكثر وعياً لمواقف للطبش

ردّ المكتب الإعلامي لعضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​رولا الطبش جارودي​ على ما ورد على لسان النائب بوليت يعقوبيان ضمن جلسة المؤتمر التشاوري الوطني الذي نظمته الامانة العامة ل​مجلس النواب​ و"التجمع النسائي الديمقراطي" و"​التحالف الوطني​ لحماية الاطفال من التزويج المبكر"، موضحا أن "عدم حضور النائب الطبش المؤتمر يتعلق بها ولا داع لأحد الإستقصاء عنه، خصوصاً أنها اعتذرت عن الحضور من اللجنة المنظمة قبل أيام من انعقاده".

ولفت المكتب الإعلافي في بيان الى أن "موقف النائب الطبش عن حقوق ​المرأة​ واضح ولا أحد يزايد عليها، وهي حملت هذا الملف إلى ​البرلمان الفرنسي​ وحاضرت عن هذا الموضوع ودافعت عنه في أكثر من منبر عربي ودولي وآخره في ​الأردن​، حيث ألقت مداخلة عن ​العنف الأسري​ وحقوق المرأة في مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة"، داعيا يعقوبيان الى "مراجعة شاملة واعتماد مقاربة أكثر وعياً لمواقف النائب طبش، فتارة تتهمها بغير حق على منبر اعلامي وتارة تهاجمها أو تتهمها زوراً في مجلس النواب وكأنها لم تكتسب من مهنتها السابقة إلا اللون الأصفر".